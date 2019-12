Préjudice de 90 millions de FCfa réclamé: JONI JONI se déclare victime des agissements de sa banque principale d’opérations La Direction générale de JONI JONI a saisi à travers un communiqué la rédaction de Leral, pour informer que depuis un certain temps de « présumés victimes » font le tour de la presse pour porter des accusations sur la marque de transfert JONI JONI et son actionnaire principal M. Bougane Guèye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

Ladite structure considère qu’il est important de signaler que JONI JONI, bien qu’étant opérateur de transfert d’argent est aussi, victime des agissements de sa banque principale d’opérations. Puisque, 90 millions de FCfa, c’est le préjudice que 180 points de services, réclament à leur Banque de tutelle qui se trouve être la BIMAO.



Ainsi, lit-on, depuis juillet 2019, JONI JONI a saisi la Bceao qui est arbitre en la matière. Et, la commission bancaire a également, été saisie pour contraindre la BIMAO à respecter les termes du contrat qui lie leurs deux structures et ainsi, permettre aux points de service d’entrer dans leurs fonds.



Evoquant l’instruction n0 13/2015 de la Bceao (disponible sur internet), qui stipule de manière formelle que seule, une banque agréée est autoriser à signer de contrat avec un point de service.



Par conséquent, l’argent des sous agents qui se disent victimes de JONI JONI est logé dans un compte séquestre sous l’entière responsabilité de la BIMAO. Donc, en aucun cas, JONI JONI ne saurait engagée sa responsabilité dans une rétention de fonds.



Dans la même foulée, JONI JONI, dit-on, a aussi, saisie les Tribunaux du Sénégal pour que justice soit rendue dans cette affaire qui suit son cours.





