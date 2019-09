Préliminaire Ligue des champions: Génération Foot bat Zamalek 2 buts à 1

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Septembre 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Génération Foot, dans le cadre du dernier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine a battu Zamalek SC hier, au Stade Lat Dior de Thiès, sur la marque de 2-1.



Mame Limamoulaye Guèye a marqué les deux buts de Génération Foot à la 11e et 68e mn. Et, Mostafa Mohamed, du côté de Zamalek a réduit le score à la 73e mn.



Le match retour est prévu le 27 septembre prochain en Egypte.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos