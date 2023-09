Prélude au Magal de Touba 2023 : Retour sur la visite du Premier Ministre Amadou Ba chez les guides religieux

Le Premier Ministre Monsieur Amadou Ba a rappelé devant le Saint homme, les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République pour une bonne organisation du Magal de Touba.



Prenant la parole, le Khalife a renouvelé ses remerciements à l’endroit du Chef de l’Etat et prié pour son invité et sa délégation.



A l’issue de son Ziar chez le Khalife, le Premier Ministre s’est rendu à la Résidence Khadim Rassoul où il a été reçu par le porte-parole du Khalife Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké puis a fait un Ziar dans la Grande Mosquée au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba.



Enfin, le Premier Ministre et sa délégation ont rendu visite à Sokhna Baly Mountakha avant de retourner à Dakar.