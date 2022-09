Prélude au Maouloud 2022 : Une délégation marocaine en visite à Tivaouane En prélude au Maouloud, une délégation marocaine s’est rendue à Tivaouane ce jeudi 23 septembre 2022, pour une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour et de la famille de Seydi Elhadji Malick Sy Rta. Ils ont été reçus par Serigne Babacar Sy Abdou dans l’enceinte de la Zawiya.



Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

La délégation a été conduite par le prince Moulay Souleymane Alaoui, cousin du roi Mohamed 6, accompagné de M. Tarik Oudghiri, député au parlement marocain et vice-président de la région de Fez et de M. Moussa Guèye, président de l’Union générale des étudiants sénégalais de Fez.



En marge de l’audience avec Serigne Babacar Sy Abdou, la délégation a fait une visite guidée du centre médico-social Elhadji Malick Sy, implanté dans l’enceinte de la Zawiya, en présence du médecin et de son staff.



Le prince, par ailleurs président de la fondation Tanwir optique, a pris l’engagement de mobiliser et de déplacer une équipe de 10 médecins et spécialistes marocains pour accompagner la Hadratoul Malikya durant le prochain Maouloud, avec des consultations gratuites des fidèles.



La délégation marocaine, à travers la fondation Tanwir optique dirigée par le prince Moulay Souleymane Alaoui, veut aussi nouer un partenariat avec la Hadratoul Malikya, pour mieux l’accompagner dans le domaine médical et social.



La même délégation, conduite par le prince Moulay Souleymane Alaoui, s’est rendue aussi ce samedi 24 septembre 2022, chez Serigne Elhadji Malick Sy Mawdo à Dakar, pour une visite de courtoisie.



Une visite empreinte de cordialité qui renforce davantage les liens séculaires entre les deux pays frères, la République du Sénégal et le Royaume du Maroc.



La délégation a été très touchée par l’hospitalité de la famille de Seydi Elhadji Malick Sy Rta et a transmis un message de remerciements par le biais de Monsieur Youssoupha Diop, Consul général du Sénégal à Casablanca et petit-fils de Seydi Elhadji Malick Sy, qui a facilité la mission de la délégation marocaine auprès de la famille de Seydi Elhadji Malick Sy Rta à Tivaouane et Dakar.

















Emedia



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook