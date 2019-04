Premier Conseil des ministre: Aminata Assome Diatta, livre ses impressions La nouvelle ministre du Commerce et des PME a livré ses impressions, hier, au sortir du Premier Conseil des ministres du gouvernement Macky 2.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|

« C’était vraiment impressionnant. Ce qui m’a marqué, c’est cet aspect solennel du Conseil des ministres. C’est une très agréable expérience, parce que nous avons été dans un environnement convivial et nous avons bénéficié d’un cours magistral du Président de la République sur certains aspects important du gouvernement », a déclaré Aminata Assome Diatta à L’Observateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos