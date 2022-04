Premier League : Chelsea se reprend, Arsenal encore battu

Après deux lourdes contre-performances à Stamford Bridge face à Brentford (1-4) et surtout face au Real Madrid (1-3) en quart de finale aller de Ligue des champions mercredi, les Blues ont conforté leur troisième place, avec huit points d'avance sur leurs poursuivants Arsenal et Tottenham, opposé samedi à Aston Villa.



L'équipe de Thomas Tuchel a pu compter sur les doublés de Timo Werner, qui était muet en championnat depuis six mois, et de Mason Mount, également passeur sur le but de Marcos Alonso, en tout début de match. Il faut remonter à août 2010, pour voir Chelsea remporter une victoire à l'extérieur par six buts d'écart. C'était à Wigan, sous Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid.