Premier League - Derby Everton vs Liverpool - Le drapeau du Sénégal à Goodison Park Une fierté pour le Sénégal avec deux de ses ambassadeurs qui s'affrontent dans quelques minutes, pour l'un des derbies les plus suivis d'Angleterre, Sadio Mané et Baye Oumar Niasse.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juin 2020

Baye Oumar Niasse accueille Sadio Mané dans l'un des stades les plus chauds d'Angleterre, Goodison Park d'Everton. Dans l'un des derbies aussi les plus bouillants d'Europe, quelques kilomètres séparant Everton de Liverpool.



Avant la rencontre, on voit le drapeau du Sénégal accroché à côté des autres et cela va certainement motiver les deux ambassadeurs (si Baye Oumar Niasse joue), à donner le meilleur d'eux-mêmes. Liverpool court derrière le sacre en championnat depuis 30 ans et celui-ci lui tend les bras d'autant qu'il devance Manchester City de 22 points.

