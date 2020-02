Premier League : Liverpool s'impose difficilement face à West Ham grâce à Mané Ce lundi soir, à l'occasion de la 27e journée de Premier League, Liverpool s'est imposé (3-2) à domicile face à West Ham. Cette victoire a été obtenue dans la douleur, alors que les Hammers ont mené au score pendant quatorze minutes.

Comme d'habitude, en Premier League, Liverpool a gagné. Ce lundi soir, à Anfield, le LFC a en effet décroché sa 26e victoire en 27 journée de Championnat cette saison. Mais contrairement à la plupart de celles qui l'ont précédée, cette victoire a été obtenue dans la douleur. Privés de leur capitaine Jordan Henderson, les Reds ont longtemps manqué d'adresse devant le but, mais aussi de sérénité en défense, à l'image de Joe Gomez.



Ce dernier est ainsi impliqué dans les deux buts encaissés par son équipe, d'abord sur corner, à la suite d'une jolie tête d'Issa Diop (1-1, 12e), puis sur une reprise au coeur de la surface signée Pablo Fornals, après un splendide mouvement collectif des Hammers (1-2, 54e). L'équipe entraînée par David Moyes a réussi l'exploit de mener au score pendant près d'un quart d'heure à Anfield, avant de céder face à la furia des joueurs liverpuldiens, poussés par leur incomparable public.



Le but de la victoire pour Mané



Au final, les Reds s'en sont remis aux fulgurances de leurs deux latéraux, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson, encore une fois impressionnants d'activité, et de nouveau décisifs. Le premier a ainsi centré sur la tête de Georginio Wijnaldum sur l'ouverture du score (9e, 1-0) et le second est à l'origine de la réalisation de Mohamed Salah, dont la reprise à ras de terre est passée entre les jambes de l'infortuné ukasz Fabiaski (68e, 2-2).



Le but de la victoire a été inscrit par Sadio Mané, de près, à la suite d'un service millimétré signé... Alexander-Arnold. Avec ce succès, Liverpool conserve évidemment sa première place en Premier League, avec 22 points d'avance sur Manchester City, tandis que West Ham reste bloqué à une inquiétante 18e place.

Lequipe.fr



