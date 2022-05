Premier League: Man City champion

Manchester City a été sacré champion d’Angleterre 2022 au terme d’une dernière journée à rebondissements comme il y a dix ans déjà. Mené encore 2-0 à un quart d’heure de la fin, Manchester City a eu la force et la volonté de revenir pour finalement s’imposer 3-2 devant Aston Villa qui aura fait honneur au football.



Pendant ce temps, en dépit d’un succès lui aussi difficile à se dessiner face à Wolverhampton (3-1), Liverpool n’a que les yeux pour pleurer. Pep Guardiola peut remercier Ilkay Gündogan (76e, 81e) et Rodri (79e) les buteurs du jour.



Dans le même temps, Leeds a sauvé sa place en Premier League grâce à un succès sur la pelouse de Brentford (1-2) et en conséquence de la défaite de Burnley sur sa pelouse face à Newcastle (1-2).