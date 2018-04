Premier League: Mohamed Salah sacré meilleur joueur de la saison 2017-2018

C'est un titre prestigieux qui en dit long sur la saison époustouflante réalisée par Mohamed Salah. Ce dimanche, l'attaquant a été élu meilleur joueur de la saison 2017-2018 par la Professional Footballers’ Association (PFA), le syndicat des joueurs. Nominé en compagnie de Kevin De Bruyne (Manchester City), David De Gea (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Leroy Sané (Manchester City) et David Silva (Manchester City), l'ancien joueur de la Roma a été plébiscité.



Luis Suarez a un successeur



L'Egyptien, qui vient de rejoindre Alan Shearer, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez au rang des meilleurs buteurs sur une saison de Premier League (31 buts, avec encore trois journées à jouer), est sur un nuage depuis son arrivée sur les bords de la Mersey l'été dernier. Que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, Salah affole les compteurs et les défenses. A Liverpool, il a conquis les supporters en un rien de temps, après avoir déjà accédé au statut de héros national, en qualifiant l'Egypte pour la Coupe du monde 2018.



Mohamed Salah, 25 ans, succède à N'Golo Kanté (Chelsea) au palmarès. Il est aussi le premier joueur de Liverpool récompensé depuis quatre ans. Le dernier élu s'appelait Luis Suarez titré en 2014. Le "Pharaon" est le deuxième joueur africain récompensé après l'Algérien Riyad Mahrez (Leicester) en 2015-2016. Devant une telle réussite, Chelsea, son ancien club, doit sans doute regretter de ne pas avoir su favoriser son éclosion.



Pour rappel, Mohamed Salah fait également partie de l'équipe-type de Premier League cette saison. Il est l'unique joueur de Liverpool. A noter que le titre de meilleur jeune de la saison a été attribué au Mancunien Leroy Sané.











Rmc