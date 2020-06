Premier League - Sadio Mané n'a pas prolongé, Liverpool veut l'échanger avec Mbappé plus 220 millions d'euros Lié jusqu'en 2023 à Liverpool, Sadio Mané n'a pas donné suite à une éventuelle prolongation de contrat et revalorisation de salaire. Pour ne pas se faire distancer, son club veut l'envoyer au paris Saint-Germain et 220 millions d'euros contre Mbappé.

Liverpool qui sent peut-être que sa pépite sénégalaise ne continuera l'aventure anticipe. Un tabloïd anglais estime que les Reds veulent envoyer Sadio Mané au Paris Saint Germain en échange de Mbappé, plus 220 millions d'euros. Sans aucun doute le joueur le plus cher actuellement, mais donner cette somme plus Sadio Mané, relève plus de la spéculation qu'autre chose.

Ce qui est certain pour le moment, c'est que le joueur sénégalais a repoussé l'offre de prolongation de contrat de Liverpool avec qui il est lié jusqu'en 2023. Un départ pour le Real Madrid n'est pas à écarter d'autant Zinedine Zidane le veut toujours.



