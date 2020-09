Premier League - Sadio Mané plus fort que CR7 sur... La star de Liverpool Sadio Mané a dépassé le record de Cristiano Ronaldo. L’attaquant a marqué 83 buts dans toutes les compétitions pour Liverpool depuis son arrivée à Anfield en 2016.

Après avoir marqué ses deux buts contre les hommes de Lampard, l’attaquant sénégalais a maintenant dépassé le record de Ronaldo de 84 buts en Premier League pour Manchester United.



Cependant, Mané a atteint le total en égalité de matches, ayant fait jusque-là 196 apparitions en Premier League contre 196 pour le Portugais.

Ronaldo a passé six saisons à Old Trafford et, à 24 ans, il a marqué son dernier but en Premier League avant de rejoindre le Real Madrid, un record mondial de l’époque.



Il a marqué un nombre étonnant de 311 buts en seulement 292 matches de Liga, battant ainsi le record de buts du club en cours de route. Depuis, à 35 ans, il a inscrit 53 buts en 64 matches de Serie A après avoir signé à la Juventus, il y a deux ans.



