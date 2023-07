Premier single depuis sa maladie : Coumba Gawlo Seck adopte le slogan "Sant rek"

Comme son titre l’indique, cette première chanson de Coumba Gawlo après son come-back appelle à rendre grâce et à profiter de la vie. L’artiste qui capitalise 30 années de carrière s’était retirée provisoirement de la scène musicale pour soigner ses cordes vocales. Elle se réjouit d’avoir pu revenir sur scène et en studio et rend hommage au public.



«J’ai l’immense plaisir de vous annoncer la sortie de mon nouveau single intitulé "Sant rek". "Sant rek" pour rendre grâce à Dieu de m’avoir soutenue, de m’avoir aidée, de m’avoir donné la force et de m’avoir sortie des épreuves que j’ai vécues. Mais aussi vous rendre hommage d’avoir été à mes côtés, d’avoir prié pour moi, de m’avoir soutenue, de m’avoir accompagnée» déclare-t-elle.



Dernièrement, elle était revenue en ces termes sur son arrêt médical. «Quand vous avez chanté toute votre vie et que du jour au lendemain vous ne parvenez même plus à parler convenablement, c’est très difficile. Cela vous arrache les tripes, cela vous énerve de ne pouvoir parler, dire ce dont vous avez envie. Il m’a fallu être patiente, tout est dans la tête (…) Pendant plusieurs mois, je communiquais par écrit ou par Sms. L’ardoise, l’effaceur et le stylo étaient mes meilleurs compagnons».



