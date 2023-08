Premier trimestre 2023 : La pêche artisanale enregistre une progression de 22,3 % au Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

La Direction des politiques économiques et de la planification du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération a publié la note de conjoncture économique pour le compte du premier trimestre 2023. L’un des secteurs ayant performé est celui de la pêche artisanale. L’activité s’est confortée de 23,2 %. En rythme trimestriel, l’activité de […] La Direction des politiques économiques et de la planification du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération a publié la note de conjoncture économique pour le compte du premier trimestre 2023. L’un des secteurs ayant performé est celui de la pêche artisanale. L’activité s’est confortée de 23,2 %. En rythme trimestriel, l’activité de pêche s’est confortée de 23,2 %, au premier trimestre 2023, à la faveur d’une bonne tenue de sa composante artisanale (+60,5 %) atténuée par celle industrielle (-22,1 %). Selon le rapport de conjoncture de la Direction des politiques économiques et de la planification du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération publié hier, cette performance est principalement liée à la hausse des débarquements dans les régions de Thiès (+74,1 %), Dakar (+28,3 %), Saint-Louis (+29,0 %), Ziguinchor (+117,6 %) et Fatick (+85,4 %). Dans la région de Thiès, il est noté une reprise des activités de débarquement durant ce trimestre suite à leur arrêt au quatrième trimestre 2022 et la fin de l’interdiction de la pêche nocturne. Pour la région de Dakar, la hausse est due, en partie, à l’amélioration des conditions climatiques qui favorise la remontée des eaux froides riches en éléments nutritifs. À cela s’ajoutent, selon la note, la reprise de la pêche nocturne et l’augmentation de l’effort de pêche. À Saint-Louis, note le document, le retour de la sardinelle, consécutif au démarrage du protocole de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie au mois de novembre, a été bénéfique à l’activité. En outre, la diminution des activités des usines de farine de poisson a boosté les débarquements. S’agissant de la région de Fatick, la performance enregistrée s’explique par la présence importante des unités de pêche saisonnière (sennes tournantes, filets maillants, etc.). La pêche industrielle a quant à elle reculé de 22,1 %, en liaison avec la baisse des captures de « crevettes et langoustes » (-44,0 %) et de thon (-61,0 %). Malgré ce repli, l’offre de produits de pêche est globalement en hausse, favorisant ainsi le fléchissement des prix du poisson (-16,8 %). Sur un an, l’activité de pêche s’est consolidée de 3,4 %, au premier trimestre 2023, portée par sa composante artisanale (+9,9 %). La hausse de cette dernière est liée aux bons résultats enregistrés dans les régions de Thiès (+1,9 %), Saint-Louis (+54,5 %), Ziguinchor (+0,7 %), Fatick (+76,1 %), Louga (+49,3 %) et Kaolack (+54,7 %). À Thiès, la progression des débarquements est le fruit de la reprise précoce de la grande campagne de pêche au niveau de la côte nord, particulièrement à Kayar et à Fass Boye, où il a été noté une « abondance relative de certaines espèces, telles que les sardinelles et les chinchards ». Pour les régions de Louga, Saint-Louis et Kaolack, l’augmentation des prises est principalement due à l’effort de pêche. Par ailleurs, la baisse de l’activité de pêche industrielle (-9,9 %) traduit les contreperformances des quantités pêchées, notamment en « thon » (-33,6 %). Cette diminution est consécutive à la baisse des entrées de navires au niveau du port de Dakar (-3,2 %). Demba DIENG Accroissement de 4,5% pour le secteur de l’élevage Le secteur de l’élevage s’est conforté de 4,5%, entre le quatrième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023 grâce à l’augmentation des productions contrôlées de viande bovine (+3,1%), caprine (+14,9%) et ovine (+11%). Au total, la hausse de l’offre s’est traduite par une baisse de 4,2% du prix de la viande de bœuf sur la période. En rythme annuel, le sous-secteur de l’élevage a crû de 4,3%, au premier trimestre 2023. Ce bon résultat est consécutif à la hausse des abattages contrôlés d’ovins (+25,2%) et de bovins (3,5%). D. DIENG



Source : Source : https://lesoleil.sn/premier-trimestre-2023-la-pech...

