PremierLeague: Liverpool a battu cette saison toutes les équipes du championnat

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Liverpool poursuit son inexorable marche vers un dix-neuvième titre de champion d'Angleterre. Les Reds ont disposé de Manchester United (2-0) dimanche à Old Trafford et comptent désormais 16 points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League, avec un match de moins que leur premier poursuivant.



Les Reds Devils étaient la seule équipe à tenir en échec Sadio Mané et ses coéquipiers lors de la phase aller du championnat. Liverpool a ainsi battu toutes les équipes de Premier League cette saison.



Avec L’Equipe

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos