Première alternance au Sénégal: il y a 20 ans, Abdoulaye Wade mettait fin à 40 ans de règne de régime socialiste Cela fait 20 ans jour pour jour; que survenait la première alternance politique au Sénégal, avec la victoire de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, sur le second président du Sénégal, Abdou Diouf, mettant fin, ainsi, à 40 ans de règne de régime socialiste. Douze plus tard, Abdoulaye Wade perdait le pouvoir à son tour, au profit de Macky Sall. Seulement, de l’avis de plusieurs observateurs, les changements n’ont pas été radicaux. L’autoritarisme, le clientélisme, la mal-gouvernance, la non-séparation des pouvoirs, entre autres problèmes politiques, persistent. Le tout sur fond de volonté prononcée de réélection des autorités politiques.

