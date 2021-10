Première chaîne Youtube francophone en Afrique de l'Ouest, Marodi tv rayonne au Burkina Faso

Ce dimanche 17 octobre 2021 marque l’ouverture officielle du MICA de la 27e Édition du Fespaco au siège du Fespaco. Le Ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop, la délégation burkinabé et la Direction de la Cinématographie du Sénégalavec M. Germain Coly, ont été de visite au stand de Marodi Tv



Il est important de rappeler que le groupe MARODI a vu le jour en 2012, à la suite d’un constat : la percée de la VOD et l’absence notoire de site ou de plateforme sénégalais permettant de visionner en mode Replay les émissions diffusées par les médias africains.



Les premiers consommateurs furent les Africains et les Sénégalais de la Diaspora. Entre le divertissement, la production audiovisuelle et cinématographique, MARODI apporte des réponses à deux questions fondamentales: Comment permettre aux internautes africains, qu’ils soient expatriés ou en Afrique, d’accéder et de visionner à tout moment des contenus vidéo 100% africains?



Par quels biais faut-il promouvoir les producteurs et artistes africains sur Internet avec le business modèle approprié, pour générer des revenus sur leurs produits et services?



Et en 6 ans, lit-on dans la page de ladite maison de production, MARODI est devenue l’une des meilleures plateformes de diffusion de contenus sénégalais et francophones en Afrique, mais aussi une agence de communication de nouvelle génération, avec un gros savoir-faire sur le digital.



Le groupe MARODI contribue ainsi au rayonnement du continent africain, à travers l’utilisation de la technologie comme un vecteur de développement et d’interconnexion de plusieurs pays entre eux et avec les autres continents. L’ambition initiale de MARODI est de promouvoir les Technologies de l’information et de la communication, comme vecteur de développement et d’amélioration des conditions de vie des populations africaines. MARODI produit ainsi tout type de contenu audiovisuel et cinématographique, accessible sur divers supports (ordinateurs, smartphones, tablettes et TV).