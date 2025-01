Première édition « Miss ambassadrice Casamance »: Satou Coly couronnée

La candidate du département de Bignona, Satou Coly, a été couronnée « Miss Ambassadrice Casamance », dans la nuit du lundi au mardi, au Cap-Skirring, devançant ainsi les 17 autres prétendantes au titre.



Au milieu de deux allées d’un beau complexe hôtelier implanté dans la station touristique de Cap-Skirring, un tapis rouge orne soigneusement le sol. Nous ne sommes pas à Cannes, mais au cœur de la Basse-Casamance. Cette terre de culture a accueilli, dans la nuit de lundi à mardi 31 décembre 2024, la première édition du concours « Miss Ambassadrice Casamance ». Dès 20 h, l’esplanade de l’hôtel qui abrite la cérémonie, grouille de monde.



À 22 heures passées de 20 minutes, le défilé commence sous le regard admiratif d’un public, toutes générations confondues.



Lors du premier passage, les candidates, affichant sérénité et élégance dans la démarche, étaient vêtues de leurs belles tenues traditionnelles qui reflètent leur appartenance ethnique. Mancagnes, Manjacques, Peulhs, Diolas, etc., ont laissé entrevoir leur charme et leur intelligence, à travers leur expression orale. Elles étaient 18 sur la ligne de départ. Toutes belles, surtout dans leurs tenues de mannequin ! Elles venaient des trois régions administratives et des départements de la Casamance. Au-delà de l’aspect physique lié à la beauté, ce concours a réuni des « cracks » de la gent féminine. À l’arrivée, c’est la candidate du département de Bignona qui a été sacrée « Miss Ambassadrice Casamance ». Née le 25 décembre 1996, Satou Coly a séduit les membres du jury. Étudiante en Master II en management du tourisme à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, la jeune demoiselle originaire du village de Diégoune, s’est emparée de la couronne. Elle devient ainsi la première fille à remporter ce trophée. Une consécration qui, selon elle, est le fruit d’un travail acharné.



« J’ai travaillé dur pour pouvoir être sur le podium. Je suis fière de ce que j’ai pu réaliser. J’étais très émue quand j’ai été déclarée vainqueur à l’issue de cette compétition. C’est un honneur pour moi d’avoir représenté dignement mon département », confie-t-elle au « Soleil », précisant qu’elle se battra pour le désenclavement de la Casamance.



Sous le sceau de la relance du tourisme



La désormais Miss Ambassadrice Casamance a obtenu son baccalauréat en série L2, lors de la session normale de juillet 2020. Aujourd’hui, sa vie va prendre une autre trajectoire en raison du milieu dans lequel elle évolue. Elle se dit prête à garder toute son humilité pour franchir d’autres paliers.



Concernant son engagement social, Satou Coly en fait déjà preuve. Elle vient en aide à des élèves de son village et met à leur disposition des fournitures scolaires, un acte qu’elle souhaite pérenniser au bénéfice des enfants.



En matière d’engagement, Satou Coly entend promouvoir l’éco-tourisme. « Je veux faire connaître la Casamance », promet la toute nouvelle Miss Ambassadrice Casamance.



Promotrice du concours « Miss Ambassadrice Casamance » et actrice incontournable de la Casamance Fashion Week, ainsi que de la Fondation Sitoé, Aya Guèye soutient que le projet « Miss Ambassadrice Casamance » vise à promouvoir la destination Casamance et à orienter les jeunes filles vers l’entrepreneuriat, en vue de leur autonomisation financière.



« Nous savons tous que la femme africaine est le moteur de la société. Nous voulons les aider à changer leur statut social. Ces ambassadrices de la Casamance sont au nombre de 18 et viennent de tous les départements de la Casamance. Comme on parle de promotion de la destination Casamance, nous avons des partenaires qui sont prêts à accompagner toutes ces filles, car elles ont présenté des business-plans avec des projets très pertinents », indique la fille de Diembéring.



Tout comme la nouvelle Miss Ambassadrice Casamance, Aya Guèye compte travailler d’arrache-pied pour sortir la Casamance de l’enclavement et relancer le secteur touristique. Parrain de l’activité, le maire de la commune d’Oussouye, Ousmane Landry Diallo, a exprimé sa ferme volonté de soutenir la promotrice de « Miss Ambassadrice Casamance ». Selon l’édile de la capitale départementale du Kassa, au-delà du défilé, Aya Guèye promeut une véritable campagne de relance du tourisme.











leSoleil-sn