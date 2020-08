Première femme noire colistière aux États-Unis : la sénatrice Kamala Harris choisie par Joe Biden pour la présidentielle C'est historique. Pour la première fois dans l'histoire américaine, une femme noire va devenir la colistière d'un candidat aux élections présidentielles. Joe Biden a, en effet, choisit la sénatrice noire Kamala Harris, 55 ans, pour défier avec lui Donald Trump dans les urnes le 3 novembre. En cas de victoire, elle sera la première femme vice-présidente des Etats-Unis.

«J'ai l'immense honneur d'annoncer que j'ai choisi Kamala Harris, combattante dévouée à la défense courageuse des classes populaires et l'une des plus grands serviteurs de l'Etat, comme ma colistière», a ainsi annoncé Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama.



Les parents de la sénatrice sont originaires de Jamaïque et d'Inde. En seulement trois ans, la Californienne s'est imposée comme une figure incontournable à Washington parmi les sénateurs démocrates. Elle s'est montrée redoutable face au juge Brett Kavanaugh avant son accession à la Cour suprême.



Si sa candidature aux primaires démocrates n'a pas rencontré le succès escompté – elle a abandonné la course début décembre, deux mois avant le caucus d'Iowa –, la campagne a fini d'installer son nom sur la scène nationale.



Tous ces arguments faisaient d'elle la favorite sur le site de paris en ligne Predictit. Pourtant, à croire un journaliste de Politico, sa loyauté était mise en doute dans l'entourage du candidat. La sénatrice n'avait pas épargné son adversaire lors du premier débat entre démocrates l'an dernier et aurait depuis assuré ne rien regretter.

