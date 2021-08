Première « récolte » de poissons du bassin piscicole de Kilim (Ouarkhokh, Djolof) Aly Ngouille Ndiaye, maire de Linguere a procédé ce dimanche matin, en compagnie du Docteur Tening Sène, DG de l’ANA, à la première récolte de poissons du bassin piscicole de Kilim, dans la commune de Ouarkhokh. Cette réussite est la meilleure preuve qu’une diversification de nos productions locales dans la zone sylvopastorale est aussi possible avec l’aquaculture. Selon le maire de Linguere, « cette séance de pêche démontre aussi que c’est possible d’avoir du poisson frais à Linguère et réconforte davantage dans l’idée d’aller vers une économie réelle avec une production de plus d’une tonne » a-t-il confié

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 01:24 | | 0 commentaire(s)|









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos