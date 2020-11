Première rencontre officielle: ce que Macky Sall et Idrissa Seck se sont dits Macky Sall a officiellement reçu Idrissa Seck ce jeudi. Une rencontre qui a eu lieu au Centre international de conférence Abdou Diouf, en marge de la cérémonie d’ouverture du forum numérique

Au terme de leur tête à tête, le président du conseil économique social et environnemental (Cese) a dévoilé l’objet de leurs discussions.



«C’est la première autorité qui est destinataire des avis que nous formulons. Donc il y a la saisine du président de la République, du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Il y a l’auto saisine par les conseillers eux-mêmes et la saisine citoyenne aux moyens d’une pétition de 5000 signatures. donc il fallait voir avec précision les contours de la commande présidentielle», a-t-il indiqué.



