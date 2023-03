Premières assises nationales de l’Entreprenariat féminin et de l’autonomisation économique des femmes

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2023 à 01:16

Le Président de la République, Macky Sall, a présidé les premières assises nationales de l’Entreprenariat féminin et de l’autonomisation économique des femmes le 7 mars 2023. Il a félicité Madame Fatou DIANE GUEYE, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, et remercié les organisations féminines pour leur mobilisation exceptionnelle et leur plaidoyer collectif. Le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre d’examiner, avec diligence, les recommandations formulées lors des assises, en vue du déploiement rapide de nouvelles mesures visant à renforcer la place de la femme dans l’émergence du Sénégal.

