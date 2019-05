Premières confidences de Malick Diop, après sa libération : « je suis soulagé, Bineta Camara ne méritait pas ça » Arrêté et considéré comme le suspect numéro un après le meurtre de Bineta Camara dans la nuit du samedi à dimanche derniers, le vigile de la maison, Malick Diop, alias Ako, a été libéré, hier, au terme de près de 48 heures de garde-à-vue, selon la RFM, à qui il a livré ses sentiments.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

« C’était vraiment très dur pour moi. Bineta Camara ne méritait pas ça. C’était une fille tellement gentille ». Et de poursuivre, donnant des informations sur les circonstances du crime, « j’ai donné à manger aux moutons, après, je suis rentré chez moi pour la rupture du jeûne. C’est à mon retour que j’ai découvert le crime ».



Selon Malick Diop, « Alioune Badara Fall a appelé Bineta Camara au téléphone, puisqu’il avait son numéro. Cette dernière lui a ouvert la porte, parce que c’est un habitué de la maison. Son père est un politicien, les militants viennent souvent à la maison et restent des heures à discuter ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos