Premières pluies, premières inondations: la banlieue patauge déjà… Les fortes pluies enregistrées dans la banlieue commencent à impacter négativement le quotidien des populations de certaines localités de la banlieue. La banlieue patauge déjà…

Dans la commune de Keur Massar, les Parcelles Assainies, tout comme les cités Rufisque 1, entre autres localités, les populations ne dorment que d’un seul oeil. Dans la cité Sotrac de Keur Massar, les eaux de pluie de mardi dernier, ont déjà rejoint celles stagnantes de l’an dernier.



La situation semble compliquée pour les habitants qui ont déjà pré-positionnés des briques leur servant de passerelle car, il est difficile de se mouvoir sans patauger dans ces eaux boueuses et fétides. Pourtant, dans cette même cité, le maire avait effectué une visite récemment pour s’enquérir de la situation intenable et avait même promis des solutions provisoires après que les populations ont exigé un dispositif de pompage qui n’est toujours pas effectif.



D’où leur alerte par la voix de Makhouradia Ndiaye. « Nous vivons le calvaire des eaux de l’an dernier et celles d’hier (mardi, Ndlr). On est fatigués avec cette situation. La mairie n’a pas les moyens de gérer les inondations. Nous demandons à l’Etat l’installation du dispositif sinon, s’il pleut durant ces prochaines heures, nous risquons de quitter la cité », alerte ce dernier.



Du coté de la cité Mame Dior, entre autres localités, des opérations de curage du grand canal ont été effectuées, il y a quelques semaines. Ce qui fait que jusque-là, la situation est maîtrisée. En revanche, aux Parcelles assainies, le risque d’inondations est réel.



A Keur Mbaye Fall, les pluies ont beaucoup impacté la localité, même l’école élémentaire est envahie par les eaux de pluies. Dans le daaral des petits ruminants, les «Tefankés» pataugent, la situation est intenable dans ce marché de bétail scindé en deux par le TER.









Sud Quotidien

