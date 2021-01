Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Premiers pas de Wally Seck en musique : "Non ! ce n’est pas Thione, mais Salam Diallo" Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 16:21 | | 0 commentaire(s)| Avec le même style de musique, presque la même voix, difficile de croire que ce n’est pas Thione Seck qui a formé son fils Wally pour assurer sa relève. Pourtant non, les premiers pas de Wally Seck en musique, ce n’est pas Thione, mais Salam Diallo

Interrogé par Bouba sur son style semblable à celui de son père Thione Ballago, Wally Seck, trouve que " c’est tout à fait normal, il est le fils de Thione, c’est son sang qui circule dans ses veines ", mais il s’est battu pour avoir sa propre identité musicale.



Sur son parcours, il explique le stoïcisme de son père qui ne l’a jamais incité à la chanson, lui aussi (Wally) restait à son écoute. Et c’est quand Thione a entendu dire que Wally voulait se lancer dans la musique, qu’il s’est rapproché de lui.



Sur un ton taquin, Wally a retracé la menace de son père qui parle en bégayant, « si jamais, je te vois un micro à la main , tu ne le referas jamais plus ! », avait lancé son père.



C’est pourquoi Wally explique et assure que c’est Salam Diallo qui l’a boosté dans cette voie. Dans ses soirées, il lui laissait le micro pour qu’il chante à volonté. Et non seulement, il lui donnait de l’argent, mais appelait aussi Thione pour lui demander de laisser son fils exploiter son talent



C’est après que son père a commencé à lâcher du lest. C’est pourquoi au début, son style collait à la musique de son père. Ensuite, il a essayé d’imposer son propre style. Une chose qui n’était pas facile au début, car c’était du typiquement Thione Seck ce qu’il chantait.





