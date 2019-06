Prémonition: quand Khalifa Sall prévenait Macky Sall "Vox Populi" est revenu ce matin sur la fameuse conférence de presse animée le 5 mars 2017 par l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall dans sa mairie. Alors dans le collimateur de la justice dans l’affaire de la Caisse d’avance de la ville de Dakar, l’ex-édile de Dakar qui avait à ses côtés Serigne Moustapha Sy, ce jour-là, avait pleuré de chaudes larmes, évoquant l’appel émouvant qu’il avait reçu ce matin-là de sa mère âgée maintenant de 88 ans. ‘’Mbaye mbaa li nu waxx défoko’’ (Mbaye j’espère que ce qu’on dit tu ne l’as pas fait), demandait la vielle dame. Et Khalifa Sall de mettre alors en garde Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 12:49

‘’Politik du lula nex wax, lula nex def’’ (la politique ce n’est pas dire ce que tu veux et faire ce que tu veux). Parce que lu cii nek nak dey am retour de bâton (parce que toute chose peut déboucher sur un retour de bâton) », disait alors Khalifa Sall.



De là à dire que le scandale des 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, impliquant Aliou Sall est un retour de bâton contre le chef de l’Etat ? Nous donnons notre langue au chat.

