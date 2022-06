Préparatif des Législatives à Podor : Abdoulaye Daouda Diallo bat le rappel de ses troupes Le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar (Bby) à Podor, Abdoulaye Daouda Diallo, travaille à resserrer les rangs en perspective des législatives du 31 juillet prochain. Il a battu le rappel de ses troupes pour partager les informations et préparer les prochaines joutes électorales, espérant une victoire éclatante de Macky Sall après cette retrouvaille avec Cheikh Oumar Hanne.

Les élus ont répondu présent à l’appel du coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), Abdoulaye Daouda Diallo. En effet, Boubacar Ba de Gamadji Saré, Mamoudou Dia (président du Conseil départemental de Podor), Cheikh Oumar Ly (maire de Galoya), Adama Diallo (maire de Golléré), Amadou Kane Diallo (président du Mouvement national de M’Bamtaré), Daouda Ly dit «Mahy» de Saldé, Yéta Sow (maire de Ndiayène Pendaw) ont magnifié la décision du maire de Bocké Dialloubé d’aller rencontrer Cheikh Oumar Hanne.



«C’est un esprit de grandeur et de dépassement que nous saluons. Abdoulaye Daouda Diallo préconise l’unité qui doit être une réalité partout dans le département de Podor», a indiqué Mamadou Dia.



Pour matérialiser l’unité scellée, une assemblée générale prévue à Podor Pour Cheikh Oumar Hanne, tout se passe bien entre lui et Abdoulaye Daouda Diallo.D’ailleurs, le maire de Ndioum a promis de rendre compte, à son tour, à ses lieutenants dont Harouna Gallo (maire de Gamadji) qui a d’ailleurs reçu, à son domicile, les parties prenantes dont Yetta Sow député, et Mamoudou Dia Président du Conseil départemental. Pour matérialiser l’unité entre les deux responsables départementaux de Podor, une assemblée générale est prévue dans les prochains jours.



Lors de cette rencontre avec le coordinateur départemental, tous les leaders se sont engagés à travailler comme s’ils étaient eux-mêmes investis comme candidats. Une commission de médiation sera mise en place pour matérialiser les retrouvailles afin de tourner la page et enterrer définitivement la hache de guerre.



Les comités électoraux seront organisés de manière inclusive pour permettre à tout le monde de se sentir concerné. Dans le département de Podor, la seule chose qui vaille, c’est la victoire de Benno

