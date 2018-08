Préparatifs de la Tabaski : Anta Sarr Sine donne des "secours" aux populations de Sicap Liberté A l’occasion de la fête du mouton, Anta Sarr Sine n’a pas oublié les siens. En effet, elle en a profité pour faire parvenir aux populations des Sicap Liberté, des dons par l’intermédiaire de Ndèye Woury Ndiaye.





« Nous remercions le bon Dieu qui a permis à notre leader de donner chaque année des secours aux familles nécessiteuses de la commune de Sicap Liberté. Nous sommes à notre 7 année et nous ne comptons pas arrêté là. Anta Sarr Sine est présentement à la Mecque mais elle s’est donnée toute seule les moyens de venir en aider ces familles qui ont en besoin surtout en cette période de Tabaski ou les pères et mères de famille sont dans l’impérieuse besoin de satisfaire leurs fils. Nous avons distribué des denrées de premières nécessités« , se félicite Ndeye Woury Ndiaye membre de l’APR, représentante de Anta Sarr Sine.

Et de poursuivre: « Plus de 250 familles ont pu bénéficier de cette aide. Nous avons pris en compte toutes les populations nécessiteuses qui habitent entre Liberté 1 et Liberté 6. Les habitants du camp Leclerc et Baraka ne sont pas en reste. Plus de 250 familles sans discrimination ont bénéficié de cette aide parce notre leader ne fait pas de politique politicienne. Ces actions rentrent dans le cadre de la politique du gouvernement. Avant même que le président de la République ne décrète 2018, année sociale, la présidente «Epaule contre épaule» était déjà dans le social. C’est dire que cela n’a fait que renforcer son engagement. Ndeye Anta Sarr Sine est une femme politique mais aussi très sociale« .

Actuellement à la Mecque, la bienfatrice n’a pas dérogé à la tradition. Toutefois, sa représentante de rappeler que Mme Anta « a tenue a perpétué cet acte« . « Nous avons distribué ces secours devant les notables et Badianou Gokk de la commune de Sicap Liberté. C’est une battante, une femme courageuse que nous encourageons. Nous prions pour que Dieu l’assiste dans son compagnonnage avec Macky Sall et son régime…« , a-t-elle conclu.



