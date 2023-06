Préparatifs de la fête de Tabaski : Le marché de Thiaroye débordant d'oignons et de pommes de terre, les commerçants critiquent le ministre du Commerce Les commerçants du marché de Thiaroye à Dakar se préparent activement pour la fête de Tabaski, et les étals sont déjà remplis d'oignons et de pommes de terre, selon des commerçants présents sur place. Cependant, ces derniers ont exprimé leur mécontentement à l'égard du ministre du Commerce, qui aurait accusé les commerçants de stocker délibérément des oignons pour augmenter les prix juste avant la fête. Ce reportage, réalisé par Ibrahima Khalil Dieme, met en lumière les tensions grandissantes entre les commerçantes et le ministre du Commerce.



Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023



