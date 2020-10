Préparatifs du Gamou au Champ de Courses: Les Moustarchidines entament leurs premiers coups de balai Même si Tivaouane reste dans son confinement, Champ de courses, lieu de prédilection des disciples de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy, responsable moral du Dahiratoul Moustarchidine wal moustarchidaty (Dmwm) depuis 1998, se prépare à accueillir, dans la plus grande ferveur religieuse, des milliers de fidèles pour la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (Psl), prévu dans la nuit du 29 au 30 octobre 2020.

A moins d’une quinzaine de jours de l’événement, des milliers de disciples ont convergé vers la cité religieuse de Maodo, pour le nettoyage du site. Khalifa Mbaye, coordonnateur du Gamou de Champ de courses, qui a dirigé les opérations de nettoiement à Tivaouane ce samedi, se devait de revenir sur l’objectif d’une telle opération consistant à faire en sorte que le Champ de courses soit dans les conditions optimales d’accueillir les fidèles.



Il renseigne qu’en plus des moyens matériels, des milliers de disciples du Dmwm, venus d’horizons divers, de Dakar à Tivaouane, ont été mobilisés pour la réussite de ladite opération préparatoire d’hygiène et de propreté, en prélude à la 119e édition du Gamou de Tivaouane.



Question de mettre le Champ de courses, qui était couvert d’herbes et de buissons, dans les meilleures conditions, en termes surtout d’évacuation des ordures, mais aussi de désherbage et de désencombrement. Cela, dit-il, pour réserver aux fidèles un accueil des plus chaleureux en ce jour de célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (Psl).



Makhary Mbaye, chargé de la communication du mouvement, a pour sa part, insisté sur le caractère éminemment important de cette opération coup de poing. Surtout que, dit-il, « le Gamou de cette année est particulier parce qu’il s’organise dans un contexte de crise sanitaire marqué par la propagation du coronavirus qui ne cesse de faire des ravages un peu partout ».



C’est pourquoi d’ailleurs, indique-t-il, cette année, quand Serigne Moustapha Sy a donné l’ordre au Dmwm de se préparer pour l’organisation du Mawlid, il a insisté sur le respect des mesures-barrières, qui passe par le port obligatoire du masque, le lavage régulier des mains.



A l’initiative du vénéré savant mystique Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy «Al Makhtoum», après 7 ans de retraite spirituelle et en accord avec Serigne Moustapha Sy, le Gamou au Champ de courses est célébré depuis 1998.



Ainsi et pour perpétrer l’oeuvre de son défunt père, Serigne Moustapha Sy préside chaque année le Gamou au Champ de courses.









Avec « Le Quotidien »



