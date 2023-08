Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Préparatifs du Grand Magal de Touba 2023: Le Ministère de l’Intérieur donne des garanties de son bon déroulement et de sa réussite Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 07:09 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présidé, mardi 08 août 2023, la réunion du Comité d'organisation du Grand Magal de Touba 2023. L'événement, suivi par une délégation, représentant le porte-parole du Khalife Général de Mouride, Serigne Bassirou Abdou Khadr, met en évidence les efforts coordonnés en matière de sécurité, d'approvisionnement et de télécommunications pour garantir le bon déroulement de cette célébration emblématique.

Le Général Moussa Fall de la gendarmerie nationale a assuré la mise en place d'un plan de sécurisation complet, couvrant l'aéroport, les zones avoisinantes et même l'hôpital proche de Darou Mouhty. L'engagement de déployer 2 500 gendarmes et l'utilisation de 50 motocyclistes, 3 avions (ULM) et 1000 barrières de sécurité témoignent de la préparation rigoureuse pour le Magal. Les opérations débuteront 5 jours avant l'événement.



Malgré une légère hausse du prix de l'oignon, le marché est globalement bien approvisionné, et l'arrivée prochaine de 40000 tonnes devrait stabiliser les prix. Le gaz butane, le carburant et la qualité des produits sont également surveillés de près pour éviter toute perturbation.



Une amélioration significative du réseau est prévue avec l'installation de 28 nouvelles antennes et le renforcement de 54 antennes 4G. Les infrastructures du réseau sont étendues pour accueillir plus d'un million de clients supplémentaires. Des efforts pour garantir une connexion Internet mobile stable via Orange Money, la fibre optique et des lignes spécialisées, ainsi que l'installation de 54 points d'accès WiFi gratuits, soulignent l'importance des communications fluides pendant l'événement.



Le maire de Touba, Serigne Cheikh Abdou Lahad Ka, a mis en avant la coopération efficace entre les autorités locales, la gendarmerie et la police pour assurer la sécurité de l'événement. Il a également souligné les efforts concertés déployés pour les préparatifs du Magal.



Les mesures de sécurité, d'approvisionnement et de télécommunications mises en œuvre pour le Grand Magal de Touba 2023 témoignent de l'engagement du gouvernement, des autorités locales et des services concernés à garantir un événement réussi et sécurisé. La collaboration étroite entre les différents acteurs reflète la détermination à maintenir la tradition et la spiritualité du Magal tout en assurant le confort et la sécurité des participants.



Birame Khary Ndaw





