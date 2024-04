Préparatifs du Grand Magal de Touba: Le service du Poste 225/30 kV interrompu, impactera certaines localités de la ville sainte

Dans le cadre de la finalisation de la construction de la ligne haute tension et du poste de Touba 2 d’une capacité de 2x40MVA du projet « Boucle du Ferlo», Senelec informe son aimable clientèle que pour sécuriser davantage l’alimentation électrique de Touba et préparer l’édition 2024 du Grand Magal, des travaux importants vont nécessiter une interruption du fonctionnement du poste 225/30kV de Touba les 27 et 28 avril 2024 de 08h à 17h.



D’après la Direction de la Communication et du Marketing, ces dits travaux vont permettre le raccordement de la nouvelle ligne 225kV qui relie l’ancien poste Haute Tension (Touba 1) et le nouveau poste haute tension (Touba 2), la maintenance des ouvrages du poste actuel Touba 1 pour garantir leur disponibilité, surtout en période de Magal et la préparation à la mise en service du nouveau poste, prévue en juin 2024.



Cette interruption de service va impacter les localités de Darou Khoudoss, Gouye Mbinde, Taïf, Darou Minam, Mbacké, Darou Marname.



Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par ces perturbations indépendantes de sa volonté.