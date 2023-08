Préparatifs du Magal 2023: Gabrielle Kane en appui au Centre de Santé MameThierno Birahim Mbacke de Darou Mousty

Fière d'avoir tenue mon engagement d'équiper cette année le Centre de Santé MameThierno Birahim Mbacke de Darou Mousty sur instruction de mon ami, mon guide...



Borom Darou, merci pour la direction, nous sommes sur le chemin et derrière toi.



Dernière étape de notre programme médical 2023, en 2024 nous reviendrons avec un programme plus grand, plus fort au service des populations sénégalaises.