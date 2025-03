Préparatifs du défilé du 4 avril 2025 : La Douane fin prête pour défendre ses couleurs Dans le cadre des préparatifs de la fête nationale du 4 avril, le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, a rendu visite, ce lundi 24 mars 2025, aux détachements de l’Administration et de l’École des Douanes, en pleine répétition au CICES.

Après avoir passé en revue les troupes, il a assisté, aux côtés de l’encadrement de l’École, à une démonstration soignée des éléments mobilisés pour le défilé. Cette visite, l’une des dernières étapes des répétitions, a été un moment d’échange et de communion entre l’autorité douanière, les agents et leurs encadreurs.



À cette occasion, le Directeur général a adressé ses félicitations et ses encouragements aux détachements engagés dans cette mission, soulignant l’importance de leur participation à cette célébration du 65ᵉ anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.



Les agents ont, de leur côté, réaffirmé leur engagement à représenter dignement l’Administration des Douanes lors du défilé du 4 avril prochain.



