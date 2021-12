Préparation de la CAN: Crainte d’une semaine de retard en perspective Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor a entamé d’intenses négociations avec les clubs européens, la CAF et la FIFA, à propos de la date de libération des joueurs évoluant en Europe.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Décembre 2021 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

La FIFA informe, via un courrier adressé aux Ligues européennes, que les clubs qui ont des matchs officiels entre le 31 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, pourront garder leurs joueurs pendant cette période, et donc une semaine de plus que prévu, avant de les mettre à la disposition des sélections africaines pour la CAN.



D’après « Le Soleil », pour la sélection sénégalaise, 12 joueurs sur 27 sélectionnés sont ainsi concernés : les « Anglais » Sadio Mané, Edouard Mendy et Cheikhou Kouyaté qui disputeront la 21e journée de Premier League le 2 janvier, ainsi que Seyni Dieng en Championship, mais également les « Français » Idrissa Gana Guèye, Abdou Diallo, Pape Guèye, Habib Diallo, Saliou Ciss, Alfred Gomis, tous attendus pour les 16es de finale de la Coupe de France, de même que Boulaye Dia dont le club, Villarreal, reçoit Levante le 3 janvier.



Bamba Dieng (Marseille) suspendu pour 3 matchs, Ismaila Sarr, en phase de reprise et Nampalys Mendy quasiment jamais utilisé par Leicester, pourraient, eux, être libérés plus tôt pour rejoindre la Tanière.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook