Préparation de sa marche de demain : Nio Lank en conférence de presse ce jeudi Le collectif Nio Lank tient une conférence de presse ce jeudi matin à 10 h sur la route de Ouakam, en prélude à sa grande manifestation prévue, demain vendredi 10 janvier 2020, sur toute l’étendue du territoire. Les membres du collectif ont multiplié les rencontres avec les leaders politiques notamment pour faire rallier le plus grand nombre à leur cause, ces derniers jours. Après Ousmane Sonko, Khalifa Sall et le Fnr, ils ont été reçus, hier, par l'ancien président Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 07:51 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos