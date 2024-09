Préparation du Grand Mawloud à Kaolack : L’équipe municipale en action pour anticiper les besoins

À quelques semaines du Grand Mawloud à Kaolack, l’équipe municipale est déjà à pied d’œuvre pour garantir des préparatifs de qualité. Les travaux de remblai ont débuté dans les quartiers stratégiques de Léona Médina Baye, Kanène, et Kasaville. « Nous avons entamé les opérations chez le Khalife de Léona Niassène et étendu les travaux jusqu’aux abords de la Grande Mosquée », a précisé Mamadou Tamba, agent municipal.



Selon la directrice technique de la municipalité de Kaolack, Madame Ndeye Diop, ces travaux seront bientôt étendus à d’autres quartiers de la ville. « Pour mener à bien cette opération, des engins lourds ont été déployés par la mairie de Kaolack, sur les instructions du maire, M. Serigne Mboup, afin de couvrir toutes les zones environnantes et les grands quartiers de Médina Baye, Kanène et Kasaville », a-t-elle ajouté.



La chef d’équipe a également assuré que les efforts se poursuivront pour garantir que les préparatifs soient achevés dans les délais impartis, permettant ainsi aux fidèles de célébrer le Mawloud dans les meilleures conditions.



Omar Ndiaye