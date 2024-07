Près de 200 morts durant les premiers semestres de 2023 et 2024 : Des accidents presque aux mêmes endroits, sur les mêmes axes Le Sénégal a une fois de plus été frappé par un tragique accident de la route hier, entre Ngaye Mékhé et Kébémer, faisant onze morts et neuf blessés, dont huit dans un état grave. L'accident implique un minicar de huit places venant de Dakar et un camion en provenance de Kébémer. Ce nouveau drame, survenu à la sortie de Ndande (département de Kébémer), met en lumière la fréquence alarmante des accidents de la route sur la nationale N°2 et sur nos axes routiers en général, ajoutant ainsi à la longue liste des tragédies routières.

Des Accidents Routiers Répétés



La semaine dernière, le 25 juillet, un accident s'est produit sur la route de Ndouloumadji, dans la région de Matam, entre un véhicule de transport public et un camion, faisant six morts et quatorze blessés graves, selon le commandant de la 54ème compagnie des sapeurs-pompiers.



Le 16 juillet, veille de la Tabaski, deux accidents sur la Nationale 4 ont entraîné la mort d’un enfant et d’un adulte. Il y a environ dix jours, un conducteur présumé en état d’ivresse a causé la mort d'un automobiliste en roulant à contresens sur l'autoroute à péage. Le 7 juillet, quatre accidents ont fait trois morts et plusieurs blessés, notamment un bus renversé à Kelle-Gueye à Louga et une collision entre un véhicule particulier et un bus à Saint-Louis.



Une Sécurité Routière Défaillante



En mars dernier, dans le sud du pays, treize personnes ont péri dans un accident. Le 25 avril, un accident a fait quatorze morts et cinquante-quatre blessés, selon le ministère de la Santé. Le 26 avril, l’éclatement d’un pneu d’un véhicule de transport en commun en provenance de Dakar pour Kédougou a causé la mort de quatorze personnes à Koungheul. Le 30 juin, le Pr Moustapha Mbow est décédé tragiquement dans un accident de la route.



Des Zones à Haut Risque



Ces accidents, bien que fréquents à l'échelle nationale, surviennent souvent aux mêmes endroits, notamment dans les zones de Matam, Louga, Saint-Louis, Mbour, Sédhiou, Kaffrine, et Kédougou. En 2024, de janvier à juillet, 71 accidents ont été comptabilisés. En 2023, sur la même période, nos routes ont causé la mort de nombreux usagers. Le tragique accident de Sikilo (Kaffrine) en 2023, avec plus de quarante morts, reste le plus meurtrier à ce jour.



Réactions du Gouvernement



Face à cette situation critique, le gouvernement sortant avait mis en place 22 mesures pour lutter contre les accidents de la route. Le nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a exigé un plan d'urgence préventive et de sécurité routière, supervisé par le Premier ministre Ousmane Sonko et impliquant plusieurs ministères.



Avec Le Témoin



