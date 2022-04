"Près de 4 000 malades mentaux errent dans la rue" (Ansoumana Dione)

L’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (Assam) a fait face à la presse hier, à l’occasion de la 15e édition des Journées francophones de la schizophrénie. Durant cette journée, le président de l’association, Ansoumana Dione a révélé que « près de 4000 malades mentaux errent à travers le pays ».



D'aprés leSoleil.sn, il note que le Sénégal ne dispose pas d’assez de psychiatres et que les soins de santé mentale depuis toujours ne sont pas intégrés dans le système de santé. « Et c’est l’occasion pour nous d’inviter les autorités sanitaires pour que la personne victime de troubles mentaux puisse accéder aux soins ; ce qui est un droit fondamental », a-t-il défendu.