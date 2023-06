Prescription inappropriée d’antibiotiques chez les enfants : Une étude révèle des pratiques alarmantes au Sénégal Dans une étude publiée récemment dans la revue «Plos Médicine», des chercheurs ont analysé la proportion de consultations entraînant des prescriptions d’antibiotiques inappropriées chez les jeunes enfants dans trois pays à revenu faible et intermédiaire (Prfi), Sénégal, Madagascar et le Cambodge. Pour le cas du Sénégal, l’étude a été menée dans les communes de Guédiawaye et Sokone. Les chercheurs ont révélé que 57,2 % des consultations ne nécessitant pas d’antibiothérapie ont néanmoins conduit à une prescription d’antibiotiques.

C’est une grosse alerte sur les antibiotiques. Les résultats de l’étude intitulée «Prescription inappropriée d’antibiotiques et ses déterminants chez les enfants ambulatoires dans 3 pays à revenu faible ou intermédiaire : une étude de cohorte communautaire multicentrique» ont été publiés le 6 juin dernier dans la revue «Plos Médecine» et approuvés par le Comité d’éthique du Sénégal.



Les chercheurs soulignent qu’une «prescription d’antibiotique peut être jugée inappropriée si la dose, la molécule ou le schéma choisi n’est pas optimal ou si l’indication clinique du patient ne nécessite pas d’antibiothérapie».



Les objectifs de cette étude étaient de décrire et de quantifier la prescription inappropriée d’antibiotiques et d’identifier les déterminants de la prescription inappropriée chez les enfants. Pour le cas du Sénégal, la phase complète de l’étude a été menée de 2014 à 2018 dans la commune de Guédiawaye et celle de Sokone. Les enfants ont été inclus à la naissance et suivis pendant 3 à 24 mois.



L’étude note que les enfants de plus de trois mois, que les nourrissons plus jeunes couraient un risque plus élevé de recevoir une ordonnance inappropriée, probablement parce qu’ils sont plus susceptibles de contracter des infections bactériennes graves.



Deuxièmement, le document indique que les scores de gravité clinique augmentaient le risque de prescription inappropriée d’antibiotiques. Dans certains cas, les médecins prescrivent des antibiotiques inappropriés parce que les parents semblent trop inquiets et expriment des symptômes de maladie plus fréquents ou plus graves.



«Le Céfixime dans toutes les consultations ayant conduit à des prescriptions d’antibiotiques»



L’étude constate que 57,2 % des consultations effectuées dans ces deux localités ne nécessitant pas d’antibiothérapie ont néanmoins donné lieu à une prescription d’antibiotiques.



Les diagnostics les plus fréquents étaient la bronchiolite avec 15,6% et la rhinopharyngite avec 10,9%. Le Céfixime était l’antibiotique le plus prescrit dans toutes les consultations ayant conduit à des prescriptions d’antibiotiques, représentant 34,4%. La bronchiolite non compliquée représentait le plus grand nombre absolu de prescriptions inappropriées dans 65 consultations sur 77.



La proportion de consultations au cours desquelles des enfants se sont vus prescrire des antibiotiques alors qu’ils avaient été diagnostiqués comme étant en «bonne santé» était de 78,8 %. Les consultations pendant la saison des pluies étaient associées à un risque plus élevé de prescription inappropriée d’antibiotiques. Les enfants vivant en milieu rural avaient un risque plus élevé de prescription inappropriée par rapport à ceux vivant en milieu urbain.



Les chercheurs soulignent qu’une prescription d’antibiotiques inappropriée a des effets délétères sur la santé humaine à toutes les échelles. Au niveau individuel, les patients sont inutilement exposés aux effets secondaires potentiels de la consommation d’antibiotiques, y compris les réactions allergiques et les symptômes digestifs liés à la dysbiose du microbio¬me, et peuvent subir des retards dans les soins appropriés.



Les risques potentiels à plus long terme de l’exposition aux antibiotiques pédiatriques, tels que les risques accrus d’asthme et de maladies auto-immunes sont notés.



«La nécessité d’interventions ciblées pour prévenir ces pratiques»



Dans cette étude, les chercheurs ont observé de nombreuses prescriptions inappropriées d’antibiotiques chez des patients pédiatriques ambulatoires. Ils soulignent l’importance de mettre en œuvre des programmes locaux pour optimiser la prescription d’antibiotiques au niveau communautaire.



Ainsi, cette étude a mis en évidence la nécessité d’interventions ciblées pour prévenir ces pratiques, telles que la formation des cliniciens prescripteurs sur les directives de gestion clinique pédiatrique valides. De même, les tests de diagnostic rapide pourraient aider les médecins, en particulier ceux qui exercent dans des régions éloignées, à comprendre si une maladie a une étiologie virale ou bactérienne et à prescrire des antibiotiques de manière appropriée.





