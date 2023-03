Présence du Premier ministre dans un « Daaka » comble

La retraite spirituelle de Madina-Gounass a entamé son dernier virage avec la prière du vendredi. Celle-ci a enregistré dans la ville la participation du Premier ministre, Amadou Ba, qui semble avoir arboré plus les habits d’un disciple que ceux d’un chef de Gouvernement. Sous un soleil de plomb, des milliers de fidèles ont convergé vers la ville sainte avant de rallier, juste après, le site du « daaka » qui vit ses derniers jours.



A perte de vue, les nombreux fidèles ont rejoint la mosquée sise sur la vaste esplanade pour attendre la prière. Le chef du Gouvernement qui s’est entretenu avec le khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ, dans ses appartements, s’est éclipsé avant la prière de « takussane » (17h) pour rentrer à Dakar.



L’esplanade ne pouvait plus contenir le trop plein de pèlerins qui s’est déversé dans le site. Tous les coins et recoins ont été pris d’assaut. Il en sera ainsi jusqu’à lundi à la prière de l’aube, dernière prière de la retraite spirituelle.



En attendant, le rituel du « daaka » reste immuable avec ces éternuements qui s’accentuent au moment de la prière, conséquence de la poussière qui prend en otage et enrhume sous une température qui dépasse les 35 degrés. De cette discipline à toute épreuve en attendant la sortie du khalife pour la célébration de la prière. Des séances de « wazifa » tenues le matin et au crépuscule. Ou encore de cette écoute attentive des directives du Thierno Amadou Bâ.



Le temps du « daaka » est favorable à tous ceux-là qui viennent embrasser la voie de la tidiania chez l’illustre guide religieux qui ne manque pas de rappeler les fondamentaux de celle-ci. Ou encore des prières mortuaires. Des baptêmes de nouveaux nés ou des unions scellées. Les dernières heures sont également propices à l’approvisionnement en marchandises de toutes sortes acheminées et vendues au « daaka ».