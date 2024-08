Présentation de condoléances : Amadou Ba était chez Abdoulaye Diouf Sarr Suite à la disparition du père de Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la santé et responsable politique de l'APR à Yoff, Amadou Ba s'y est rendu le mardi 13 août 2024 pour présenter ses condoléances. Selon une note d’information reçue, le Chef de l'opposition sénégalaise n'était pas seul lors de cette visite chez l'ancien édile de la Mairie de Yoff.

En effet, l'ancien Chef du Gouvernement de Macky Sall était accompagné des anciens ministres Ndèye Saly Diop Dieng, présidente des femmes de l'APR, Zahra Iyane THIAM, Oumar Sow, Moïse Sarr. Mais aussi d'éminents responsables politiques étaient aussi présents, on nous cite notamment l'ancien Maire de Guédiawaye Alioune Sall, le patron de Demain C'est Maintenant (DCM) en Mamoudou Ibra Kane, l'ancien député Badou Diouf, la conseillère HCCT Mbathio Niakhasso et l'ancien conseiller à la présidence Pape Khouma.



Lors d'une cérémonie marquée par l'émotion et la solidarité, Amadou Ba, ancien Premier ministre, a exprimé ses condoléances à Abdoulaye Diouf Sarr suite au décès de son père, El Hadj Malick Sarr. « Je salue Abdoulaye Diouf Sarr et toutes les populations de Yoff, le cœur de Dakar », a déclaré Amadou Ba en ouverture de son allocution, soulignant la popularité et la courtoisie de son interlocuteur. « La présence de cette foule témoigne de la bonté et de la politesse d’Abdoulaye Diouf Sarr », a-t-il ajouté.



Amadou Ba a rappelé avec émotion les qualités humaines d’Abdoulaye Diouf Sarr, le décrivant comme un homme d'esprit ouvert et intègre. « Je ne l'ai jamais vu poser un acte indélicat », a-t-il affirmé, avant de partager l'engagement de sa délégation à se rendre à Yoff après leur départ de Kaolack.



Dans son discours, Amadou Ba a également adressé des prières pour le défunt, soulignant la douleur de la perte d'un proche. « Ce qui t'arrive est dur, certains d'entre nous ont vécu cette dure épreuve. Que Dieu l'accueille au paradis », a-t-il prié. Il a conclu son intervention en insistant sur la nature profonde de leur relation : « Abdoulaye, nous nous sommes connus grâce à la politique, mais désormais nos relations transcendent la politique. »



Abdoulaye Diouf Sarr, prenant la parole à son tour, a chaleureusement accueilli Amadou Ba et sa délégation, tout en sollicitant des prières pour son père, El Hadj Malick Sarr, qu'il a décrit comme un serviteur dévoué de la communauté layenne. Il s'est réjoui d'avoir reçu le soutien d'amis et de proches, notamment Benoît Sambou, Oumar Youm, Pape Mahawa Diouf et Serigne Mbacké Ndiaye, des figures influentes avec lesquelles il entretient des liens depuis plusieurs décennies.



S'adressant directement à Amadou Ba, Diouf Sarr a insisté sur la sincérité de leur amitié, affirmant : « Amadou, nous sommes des amis et c'est la vérité qui nous lie. » Il a également exprimé son attente concernant la réaction du Chef de l'opposition quant à l'avenir politique de l'ancien Premier ministre.



La cérémonie s'est achevée par des prières en hommage au défunt. En quittant les lieux, Amadou Ba a brièvement échangé avec Barthélémy Dias, maire de Dakar, avant que les deux leaders ne se séparent après des salutations cordiales.



