Présentation de condoléances: Macky Sall chez Moustapha Guèye et Wally Seck Le chef de l’État s’est rendu hier, à Nord Foire, chez le chanteur Wally Ballago Seck, a rapporté "Les Echos" dans sa livraison de ce lundi;

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Ce, pour lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu, il y a huit mois, de son père Thione Ballago Seck.



Un peu plus tôt, vers 17h, Macky Sall a été aperçu à Liberté 6, chez le lutteur Moustapha Guèye.



C'était pour lui présenter ses condoléances après le décès de son grand-frère, Mbaye Guèye, le 1er Tigre de Fass.

