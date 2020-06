Présentation de condoléances / Marième Faye Sall chez Mimi Touré et Khalifa Sall: La Première Dame, très joviale, se porte à merveille… La Première Dame, Marième Faye Sall est allée présenter ses condoléances à sa sœur, Mimi Touré, qui a perdu sa maman. Après, elle s'est rendu chez Khalifa Sall, pour les mêmes raisons.



Sa présence auprès de ces deux familles, dément de manière formelle, les calomnies véhiculées sur les réseaux sociaux et autres, soutenant qu’elle était malade. Les mauvaises langues disaient qu’elle avait même, perdu ses facultés mentales. Que nenni !



Alors, la Première Dame se porte à merveille. Qualifiée d’une générosité indéfectible, cette femme au grand cœur mérite les prières de tout un peuple, pour mieux accomplir sa mission à côté de son mari de président de la République. Certains Sénégalais, accrochés, témoignent positivement sur elle.



Donc, Marième, la belle dame qui ne cesse de voler discrètement au secours des nécessiteux, mérite une plus grande reconnaissance des citoyens du pays.



« La méchanceté n’a rien donné à ses pratiquants. Sauf, faire languir ou perdre la paix du cœur. ». Marième…de l’autre côté du peuple, découvre-t-on, des reconnaissants vous souhaitent pleine santé.













