Présentation de condoléances à Rufisque : le président Macky Sall tresse de hauts lauriers à Ismaila Madior Fall Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille du défunt qu’il dit avoir connu comme un des premiers enseignants de sa localité de Nguidjilone. Le président de la République a profité de l’occasion pour dire que « le ministre de la Justice est resté loyal, c’est un homme honnête et j’apprécie la qualité de son travail parce que c’est un professeur émérite de classe exceptionnelle ».

Le Témoin-Après le « mburu ak soow », place au « céré ak soow » formé parle duo Macky Sall/Ismaïla Madior Fall! La complicité entre les deux hommes a été réaffirmée hier lors de la cérémonie de présentation de condoléances à l’occasion du décès du père du ministre de la Justice. Le président Macky Sall qui s’est déplacé hier à Rufisque à la maison mortuaire sise au quartier Arafat pour présenter ses condoléances au ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall a retrouvé le Premier ministre Amadou Ba et de nombreux ministres et surtout la quasi-totalité des responsables politiques rufisquois avec à leur tête l’ancien ministre Oumar Guèye, patron politique du camp présidentiel au niveau du département de Rufisque.



Il dira qu’il n’a pas regretté son compagnonnage fécond avec le ministre de la Justice. Macky Sall n’a pas manqué d’exhorter les responsables politiques rufisquois à l’unité. Ce qu’il a vu hier, à savoir des responsables rufisquois unis autour de l’ancien ministre Oumar Guèye, lui a procuré une satisfaction totale. Une unité dont il a demandé qu’elle soit pérennisée.



Répondant au président de la République, le Pr Ismaïla Madior Fall a renouvelé son engagement total à ses côtés. Il s’est dit déterminé à mouiller le maillot à fond pour accompagner le président Macky Sall partout où besoin sera. Ismaïla Madior Fall a demandé au président de faire un clin d’œil supplémentaire pour Rufisque dans le cadre des conseils des ministres décentralisés.



Se tournant du côté des responsables politiques, le ministre de la Justice a souligné qu’il reste derrière Oumar Guèye qui demeure le patron politique du département. Il s’est dit convaincu que la majorité présidentielle reste majoritaire à Rufisque puisqu’elle représente près de 83% des suffrages. Ce sont seulement ses divisions qui expliquent ses défaites lors des dernières élections locales et législatives.



En tant que ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall a martelé que l’Etat ne saurait accepter aucune insurrection dans le pays et que force restera à la loi et que la justice fera son travail.



Au cours de cette cérémonie, les dignitaires lébous de Rufisque ont obtenu du président un engagement pour la réfection de la grande mosquée de Keury Souf dans le cadre du programme de rénovation des lieux de culte. Professeur de droit constitutionnel ayant soutenu urbi et orbi que l’actuel président de la République n’a pas droit à un troisième mandat, Pr Ismaïla Madior Fall a tourné casaque parla suite pour devenir le chantre d’un troisième mandat du président Macky Sall.



Lequel l’a ramené au ministère de la Justice où il se distingue par une très sévère politique de répression à l’encontre de l’opposition ainsi que d’instrumentalisation de l’appareil judiciaire. Beaucoup d’observateurs voient en lui l’homme qui perdra le président Macky Sall. Mais chut, ne le dites-pas à ce dernier !

Le Témoin



