Présentation de condoléances : deux délégations du Pds se télescopent chez Alioune Badara Cissé Un ballet d’officiels s’est déroulé au domicile du médiateur de la République, Alioune Badar Cissé, à la cité Isra 2 après le décès de son fils, tué aux USA. Le président de la République Macky Sall s’est rendu à la maison mortuaire dimanche dernier, deux jours après la cérémonie de levée du corps, pour présenter ses condoléances.

Me Abdoulaye Wade et son fils Karim, ont appelé Alioune Badara Cissé, ancien membre du Pds, pour lui présenter leurs condoléances. Mais, selon Dakaractu, l’ex chef de l’Etat a dépêché une délégation au domicile du médiateur de la République, dirigée par Doudou Wade.

Fait cocasse, celle- ci s’est télescopée avec une autre délégation du Pds, dirigée celle-là par l’ancien coordonnateur du parti, Oumar Sarr. Histoire de dire qu’au sein du parti libéral, l’on n'a pas tout à fait accordé les violons et harmoniser les positions.

Par ailleurs, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, également à la tête d’une forte délégation s’est rendu chez le médiateur de la République, ainsi que Aminata Mbengue Ndiaye, conduisant la délégation du parti socialiste.



