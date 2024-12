Présentation de la sécurité dans la région de Dakar : La Boad approuve un financement de 30 milliards de FCfa

Selon un communiqué de presse, les administrateurs ont approuvé neuf (09) nouvelles opérations pour un montant global de 171,363 milliards FCFA, portant à 932,631 milliards FCFA le montant global des engagements au titre de l’année 2024 et, à 9 079,3 milliards F CFA le total des engagements de la Boad (toutes opérations confondues), depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.



Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets dans quelques pays dont le Sénégal. Il s’agit de l’extension du réseau et de la plateforme de vidéo-projection unifié de la ville de Dakar et sa banlieue, en République du Sénégal.



Selon le communiqué, la densification du réseau de vidéo-surveillance à Dakar et son extension aux communes périphériques par le déploiement de 26 nouveaux sites d’opérations secondaires dont deux dans des postes de commandement de district et 24 dans des commissariats urbains ou commissariats de communes contribuera au renforcement de la sécurité en milieu urbain.



Le projet prévoit entre autres, l’implémentation de nouvelles fonctionnalités afin de disposer d’une plateforme technologique moderne et unifiée de vidéoprotection. Le montant de l’opération est de 30 milliards FCFA. Le projet va porter à 80% le taux de prévention de la criminalité dans la ville de Dakar et sa région, assurer une couverture sécuritaire d’au moins 70% des zones sensibles, environ 540 emplois directs, indirects et induits.



