Présentation du programme de Sunu Gokh, Sunu Yitté: Lala Aïcha Fall déroule, Pèdre Ndiaye «crache» sur les autres candidats !

La mobilisation était à son paroxysme avec la présence de toutes les catégories socio-professionnelles de la commune. Le marché des Hlm constituant l’un des plus grands marchés derrière Sandaga, Lala Aïcha s'est, à cet effet, engagée pour l’amélioration du cadre de vie des Hlm.



S’agissant des questions liées à la santé, elle a promis de renforcer les trois postes de santé que compte la commune, surtout dans le domaine lié à la gériatrie. Elle a également beaucoup insisté sur les questions relatives à la bonne gouvernance et à la transparence.



« En dehors du conseil municipal, nous allons tenir des conseils de quartiers pour exposer les doléances et rechercher des solutions », soutient la candidate de la coalition "Sunu gokh, sunu Yitté" des Hlm.



Elle a également promis la mise sur pied d’une commission chargée du suivi et de l’évaluation des activités de la mairie. Elle a également annoncé le projet de digitalisation de la commune, pour « plus de transparence et une traçabilité du budget de la commune ».



En ce qui concerne le chômage des jeunes, elle soutient : « Le rôle du maire n’est pas de trouver un emploi aux jeunes mais de les accompagner et de les orienter à trouver un emploi ».



La tête de liste proportionnelle de ladite coalition, n’a pas fait, lui, dans la dentelle.



Pèdre Ndiaye soutient que Lala Aïcha a montré son engagement pour la commune des Hlm. « Elle ne s’est rangée derrière aucune formation politique. C’est 15 millions sur fonds propres qu’elle a débloqués pour participer aux élections locales », soutient l’allié de Lala Aïcha.



Profitant de l’occasion, Pèdre Ndiaye a tiré sur les concurrents de Lala Aïcha. « Voilà une vingtaine d’années que des candidats qui aspirent à diriger les Hlm, sont dans l’action dans de grandes sociétés de la place. Ils n’ont jamais fait quoi que ce soit pour la jeunesse des Hlm. Ils viennent maintenant pour réclamer la mairie. C’est impensable », accuse Pèdre Ndiaye.



Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il ajoute : « D’autres candidats faisaient partie du Conseil municipal de l’équipe sortante. Donc, si on doit sanctionner, on doit le faire pour toute l’équipe ».



Selon lui, « la mairie des Hlm ne doit plus fonctionner comme une maison de retraite ». Pèdre Ndiaye a rassuré Lala Aïcha à travers cette forte mobilisation, avec un regroupement de personnes responsables. « Nous croyons à la victoire et voter Lala Aïcha est un vote utile », lance la tête de liste proportionnelle de "Sunu Gokh, Sunu Yitté".