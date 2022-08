Présidence de l’Assemblée et du nombre de groupe parlementaire: Echec des négociations autour de Yewwi/Wallu

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 11:28

Les députés de la quatorzième législature seront installés le 12 septembre prochain. C’est pourquoi, l’inter coalition Yewwi-Wallu ont entamé, hier des négociations autour de la présidence de l’Assemblée nationale et du nombre de groupe parlementaire. Lesquelles n’ont pas abouti à un compromis.



D’après ‘’SourceA’’, Ahmed Aidara a comme argument le fait d’être le seul membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi à être en course. D’après le journal, Ousmane Sonko préfère Barthélémy Dias au maire de Guédiawaye qui est soutenu par Malick Gackou.



Une nouvelle réunion de la conférence des leaders est prévue aujourd’hui pour recoller les morceaux d’une entente Yewwi-Wallu presque en lambeaux.



