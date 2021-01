Présidence de la CAF: Me Augustin Senghor présente à Praia, sa candidature

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

L’ambassadeur du Sénégal au Cap-Vert, Seynabou Dial, veut voir à travers la décision de Me Augustin Senghor de présenter à Praia, sa candidature à la présidence de la CAF, comme "un signe du destin".



" Cette fois, vous venez en marge de l’assemblée générale de la zone ouest A présenter votre manifeste, votre candidature à la présidence de la CAF. C’est un hasard du calendrier et je voudrais que ça soit un signe du destin parce que la dernière fois que vous êtes venu ici, l’étape de Praia nous a porté chance sur le chemin du Mondial " (2018), a rappelé la diplomate.



Intervenant après le discours du président de la Fédération sénégalaise de football, la diplomate, sans note, a livré un discours applaudi par les délégués de la zone ouest A.



Elle a magnifié le programme du candidat, relevant " une vision source de réconfort parce qu’elle porte l’idéal d’une Afrique ambitieuse dans le domaine du football, qui a vocation à unir au-delà des frontières ".



" C’est l’occasion de saluer cette vision et cette ambition au service du continent ", a dit Mme Dial, qui a rappelé l’engagement du gouvernement aux côtés de Me Senghor.



Après le Sénégal, le candidat a commencé à battre campagne auprès de ses pairs de la zone ouest A. Il a présenté son programme devant cinq présidents de Fédération de la zone ouest A.



La Commission de gouvernance de la CAF a donné un quitus à son dossier de candidature et à celui de l’Ivoirien Jacques Anouma.



Les dossiers de candidatures du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-africain, Patrice Motsepe, nécessitent des vérifications complémentaires.



L’élection est prévue le 12 mars prochain au Maroc.



C’est dans le Royaume chérifien que Me Augustin Senghor a été élu au Comité exécutif de la CAF en janvier 2018.



Aps

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos